النشرة الدينية | 5 أسباب للابتلاء من الله .. هل يجوز ترك المعصية خوفا من العقاب في الدنيا .. إطلاق اسم الشيخ مصطفى اسماعيل على مسابقة للقرآن الكريم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نوجزها في النشرة الدينية.

5 أسباب للابتلاء من الله.. علي جمعة يكشف عنها

هل يجوز ترك المعصية خوفا من العقاب في الدنيا؟ .. أزهري يجيب

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط بعد ارتفاع ثمنه أم أنه ربا محرم؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تطلق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل على المسابقة العالمية للقرآن



هل من ترك التشهد الأوسط أثناء الصلاة عليه إثم ؟



أثر الندم بعد المعصية .. 3 شروط حتى يقبل الله توبتك



دعاء مجرب لمن تشتاق نفسه للحج والعمرة.. لكن بشرط