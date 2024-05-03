عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كمال: "فرح ليلى" كان فيلما وتحول إلى مسلسل

الفنان القدير أحمد
الفنان القدير أحمد كمال

قال الفنان القدير أحمد كمال، إن مهرجان كان اختار فيلمه " شرق 12 " للعرض ضمن أفلام المهرجان  موضحا أنه كان يكره السينما في بداياته.

وأضاف الفنان القدير أحمد كمال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة ”، أن فرح ليلى كان في البداية فيلما ثم تحول لمسلسل، مشيرا إلى أن دوره في فيلم كيرة والجن كان صغيرا ولكنه مؤثر.

  وأوضح الفنان القدير أحمد كمال، أن أبناء المشاهير بداياتهم تكون سهلة والحكم عليهم يكون  بعد 10 سنوات مشيرا إلى أن حنان مطاوع ومنة شلبي وريهام عبد الغفور نجحن في الأعمال الصعبة. 

 وقال كمال، إن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا، كما كشف تفاصيل تدريبه العديد من الفنانين في بداية مشوارهم مثل: أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وباسم سمرة وغيرهم. 

الفنان القدير أحمد كمال أحمد كمال شرق 12 فرح ليلى فيلم كيرة والجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

إسرائيل تنتقم من تركيا بسبب قطع العلاقات التجارية

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

ترشيحاتنا

«سيدات سلة الأهلي» يتوج بكأس مصر

فوزى لقجع : الأهلى أفضل ناد داخل قارة أفريقيا والزمالك مرشح لحصد الكونفدرالية الافريقية

الخارجية: مصر تتسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين في نيروبي

لقجع ردا على ترشحه لرئاسة الكاف : لن أنافس أبوريدة في أي موقع

110 ألحان .. هيثم نبيل يوضح سبب ابتعاده عن الغناء السنوات الماضية

دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ