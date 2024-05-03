أحمد كمال: "فرح ليلى" كان فيلما وتحول إلى مسلسل

قال الفنان القدير أحمد كمال، إن مهرجان كان اختار فيلمه " شرق 12 " للعرض ضمن أفلام المهرجان موضحا أنه كان يكره السينما في بداياته.

وأضاف الفنان القدير أحمد كمال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة ”، أن فرح ليلى كان في البداية فيلما ثم تحول لمسلسل، مشيرا إلى أن دوره في فيلم كيرة والجن كان صغيرا ولكنه مؤثر.

وأوضح الفنان القدير أحمد كمال، أن أبناء المشاهير بداياتهم تكون سهلة والحكم عليهم يكون بعد 10 سنوات مشيرا إلى أن حنان مطاوع ومنة شلبي وريهام عبد الغفور نجحن في الأعمال الصعبة.

وقال كمال، إن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا، كما كشف تفاصيل تدريبه العديد من الفنانين في بداية مشوارهم مثل: أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وباسم سمرة وغيرهم.