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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة «كوكا».. ألانيا سبور يتعادل مع أنقرة في الدوري التركي

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا

تعادل فريق ألانيا سبور مع نظيره أنقرة جوجو بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد إريامان ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

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سجل هدف ألانيا سبور اللاعب أوجوز أيدين في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف أنقرة جوجو اللاعب أناستاسيوس في الدقيقة 11.

وشارك أحمد حسن كوكا أساسيا مع ألانيا سبور أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي قبل  أن يغادر في الدقيقة 63.

وكان فريق فاتح كارجومروك فاز على نظيره أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

 وسجل رباعية فاتح كارجومروك كلا من جوفين بالشين، ماركاو، كان كيلبس وفلافيو، بينما سجل هدف أنطاليا سام لارسون.

جدير بالذكر أن رمزي سافوري لاعب أنطاليا تعرض للطرد في الدقيقة 55.

وفي نفس الجولة حقق فريق طرابزون سبور بمشاركة محمود تريزيجيه، الفوز على ضيفه غازي عنتاب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت على ملعب شينول جونيش ستاديوم، في الجولة 34 من الدوري التركي.

سجل أهداف طرابزون سبور، باول أونواتشو هاتريك في الدقائق 50 و66 و68، إينيس بردهي في الدقيقة 65.

بينما سجل هدفي غازي عنتاب، ديان سوريسكو في الدقيقة 12، دينيس دراجوس في الدقيقة 21.

ألانيا أنقرة

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