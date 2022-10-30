سعر الذهب عيار 14 اليوم 30-10-2022 في محلات الصاغة

سجل أقل سعر جرام ذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-10-2022، نحو 810 جنيهات للبيع و817 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأدني فئة، بعد أن زاد سعر الجرام منه خلال أسبوع بفرق 69 جنيهاً.

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، أظهر سعر المشغولات الذهبية استقرارًا، بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

عيار 24



وسجل سعر الجرام الواحد من بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1389 جنيها للبيع و 1400 جنيه للشراء ،

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد أسعار المشغولات الذهبية، فقد زاد سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي أعيرة الذهب، ليرتفع بمعدل 118 جنيها علي أساس أسبوعي، بالتوازي مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي.

وشهد سعر الذهب مصر استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر

سعر عيار 21

ووصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 1215 جنيها للبيع و 1225 جنيها للشراء بفارق 103 جنيهات.

عيار 18



سجل سعر عيار 18 نحو 1041 جنيها للبيع و 1050 جنيها للشراء بزيادة 88 جنيها عن الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9720 جنيها للبيع و9800 جنيه للشراء

أوقية الذهب

وصلت أوقية الذهب لـ 43.185 ألف جنيه للبيع و 43.54 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.39 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء.

المصنعية وسعر الذهب

وفقا لتحديد قيمة مصنعية الذهب والتي تختلف من محل لآخر بمتوسط سعري المصنعية والدمغة بقيمة تتراوح بين بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتختلف أيضا تسعيرة المصنعية من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والمستهلكون

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

تراجع عالمي



وشهدت أسعار الذهب تراجعا علي الصعيد العالمي، بمقدار 12 دولاراً في البورصات العالمية، ليسجل سعر الأوقية 1650.76 دولار .



وهبطت العقود الآجلة بحلول العام الماضي بواقع 0.68% تعادل 11.2 دولار لتصل إلى 1654.4 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة بنسبة 1.52% إلى 19.19 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنحو 0.62% إلى 1926.28 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 956.75 دولار.