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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مخز.. بايدن يعلق على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قرار تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا، واصفًا إياه بأمر مخزِ.

وحسب وكالة "رويترز"، قال بايدن للصحفيين، اليوم، السبت، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا قرار مخزِ.

أزمة جوع

يذكر أن البيت الأبيض، أكد أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، يعكس استخدامها الغذاء سلاحًا، ما يهدد أزمة جوع عالمية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان صادر عنها إن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاق تاريخي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا يرقى إلى مستوى استخدام السلاح كغذاء.

بعد الانسحاب من صفقة الحبوب.. البيت الأبيض: روسيا تهددنا بأزمة جوع عالمية

تهديد للأمن الغذائي.. ردود فعل دولية بعد تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

وأضافت "روسيا تحاول مرة أخرى استخدام الحرب التي بدأتها كذريعة لتسليح الغذاء والتأثير بشكل مباشر على الدول المحتاجة وأسعار الغذاء العالمية وتفاقم الأزمات الإنسانية الشديدة بالفعل وانعدام الأمن الغذائي".

خطاب روسيا

وأرسلت روسيا، اليوم السبت، خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة تبلغه فيها بالانسحاب رسميًا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بدءًا من اليوم ولأجل غير مسمى.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قررت روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي ترعاه الأمم المتحدة، مُرجعة السبب إلى استهداف الاسطول الروسي في البحر الأوسط بشبه جزيرة القرم، حيث تم صد هجمات لطائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار طفيفة لحقت بكاسحة ألغام روسية.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، على القرار، مؤكدًا أن موسكو تهدد الأمن الغذائي العالمي وتنشر الجوع.

وأوضح كوليبا في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن روسيا تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على موسكو للعودة إلى اتفاق صادرات الحبوب.

وأشار إلى أن أوكرانيا حذرت في السابق من عدم التزام موسكو باتفاق الحبوب، وإفساد مبادرة حبوب البحر الأسود.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، عن توقعاته برد قوي من الأمم المتحدة ومجموعة الـ20 على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.

روسيا البيت الأبيض انسحاب أوكرانيا جو بايدن الرئيس الأمريكي

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