بعد الانسحاب من صفقة الحبوب.. البيت الأبيض: روسيا تهددنا بأزمة جوع عالمية

أعلن البيت الأبيض، أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، يعكس استخدامها الغذاء سلاحًا، ما يهدد أزمة جوع عالمية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان صادر عنها إن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاق تاريخي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا يرقى إلى مستوى استخدام السلاح كغذاء.

وأضافت "روسيا تحاول مرة أخرى استخدام الحرب التي بدأتها كذريعة لتسليح الغذاء والتأثير بشكل مباشر على الدول المحتاجة وأسعار الغذاء العالمية وتفاقم الأزمات الإنسانية الشديدة بالفعل وانعدام الأمن الغذائي".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب اليوم السبت، عن توقعاته برد قوي من الأمم المتحدة ومجموعة الـ20 على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.

جاء ذلك تعليقًا على قرار روسيا بتعليق مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب، بدءًا من اليوم ولأجل غير مسمى.

خطاب روسيا

وأرسلت روسيا، اليوم السبت، خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة تبلغه فيها بالانسحاب رسميًا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بدءًا من اليوم ولأجل غير مسمى.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قررت روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي ترعاه الأمم المتحدة، مُرجعة السبب إلى استهداف الاسطول الروسي في البحر الأوسط بشبه جزيرة القرم، حيث تم صد هجمات لطائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار طفيفة لحقت بكاسحة ألغام روسية.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، على القرار، مؤكدًا أن موسكو تهدد الأمن الغذائي العالمي وتنشر الجوع.

وأوضح كوليبا في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن روسيا تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على موسكو للعودة إلى اتفاق صادرات الحبوب.

وأشار إلى أن أوكرانيا حذرت في السابق من عدم التزام موسكو باتفاق الحبوب، وإفساد مبادرة حبوب البحر الأسود.