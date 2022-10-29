عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الانسحاب من صفقة الحبوب.. البيت الأبيض: روسيا تهددنا بأزمة جوع عالمية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، يعكس استخدامها الغذاء سلاحًا، ما يهدد أزمة جوع عالمية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان صادر عنها إن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاق تاريخي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا يرقى إلى مستوى استخدام السلاح كغذاء.

وأضافت "روسيا تحاول مرة أخرى استخدام الحرب التي بدأتها كذريعة لتسليح الغذاء والتأثير بشكل مباشر على الدول المحتاجة وأسعار الغذاء العالمية وتفاقم الأزمات الإنسانية الشديدة بالفعل وانعدام الأمن الغذائي".

بعد ضربة روسيا.. زيلينسكي يطالب برد قوي من الأمم المتحدة

تهديد للأمن الغذائي.. ردود فعل دولية بعد تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب اليوم السبت، عن توقعاته برد قوي من الأمم المتحدة ومجموعة الـ20 على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.

جاء ذلك تعليقًا على قرار روسيا بتعليق مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب، بدءًا من اليوم ولأجل غير مسمى.

خطاب روسيا

وأرسلت روسيا، اليوم السبت، خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة تبلغه فيها بالانسحاب رسميًا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بدءًا من اليوم ولأجل غير مسمى.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قررت روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي ترعاه الأمم المتحدة، مُرجعة السبب إلى استهداف الاسطول الروسي في البحر الأوسط بشبه جزيرة القرم، حيث تم صد هجمات لطائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار طفيفة لحقت بكاسحة ألغام روسية.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، على القرار، مؤكدًا أن موسكو تهدد الأمن الغذائي العالمي وتنشر الجوع.

وأوضح كوليبا في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن روسيا تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على موسكو للعودة إلى اتفاق صادرات الحبوب.

وأشار إلى أن أوكرانيا حذرت في السابق من عدم التزام موسكو باتفاق الحبوب، وإفساد مبادرة حبوب البحر الأسود.

البيت الأبيض روسيا اتفاق تصدير الحبوب تصدير الحبوب الغذاء الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

ترشيحاتنا

نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في فريد الديب

غدا .. لجان الألكو تحسم سعر الفائدة في البنوك

خايفين يمسكوه.. نقل مصاب بكورونا باستخدام "ونش" في الصين

نصائح ذهبية لتجنب مشاكل القيادة في الطقس الممطر| صور

صلاح يسجل.. شوط أول إيجابي بين ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تباحثا قضية سد النهضة.. السيسي يهنئ نظيره الكيني على فوزه بالانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج أمراضا خطيرة.. فوائد خارقة لفاكهة الكاكا

موجود بكل بيت .. طعام فعال فى علاج آلام الدورة الشهرية

لعلاج الحروق والتشققات.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع زبدة الشيا

مش هتصدق شبه مين.. شاهد| أول صورة ثلاثية الأبعاد لسيدنا آدم

فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

تحذير من الوزراء للتجار .. لن نسمح بالاحتكار أو المبالغة في الأسعار

حقيقة تشوه وجه هيفاء وانفصال جورجينا عن رونالدو.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ