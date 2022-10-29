ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز قاتل على فالنسيا في الدوري الإسباني

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لفوز قاتل على فريق فالنسيا بهدف نظيف في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وتصدت العارضة لتسديدة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 92 من متابعة للكرة العرضية التي نفذها رافينيا من الجهة اليمنى، ليمنح فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 31 في صدارة الليجا مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جوليس كوندي - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي