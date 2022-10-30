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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله الشحي: مواجهات نارية للمنتخبات العربية في مونديال قطر

المدافع الإماراتي
المدافع الإماراتي عبدالله محمد الشحي

قال المدافع الإماراتي عبدالله محمد الشحي، إن المنتخبات العربية على موعد مع مباريات ساخنة في مونديال قطر 2022، مشيرا إلى أن المنتخب القطري على موعد مع 3 اختبارات صعبة، حيث يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة المنتخب الإكوادوري ثم السنغالي وأخيرا المنتخب الهولندي.

وأضاف الشحي، أن المنتخب السعودي سيكون على موعد مع بداية صعبة للغاية في مواجهة المنتخب الأرجنتيني ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية والفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986، علمًا أن المنتخب الأرجنتيني هو المصنف الرابع على العالم حاليا، ويلتقي الأخضر بعدها في المباراتين التاليتين بالمجموعة الثالثة مع منتخبي المكسيك وبولندا على الترتيب.

ونوه بأن المنتخب التونسي سيكون في مواجهة اختبارين أوروبيين في غاية الصعوبة؛ إذ يلتقي نظيره الدنماركي بطل أوروبا السابق (يورو 1992) في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة، والذي يختتمه بالمواجهة الأوروبية الأخرى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم.

وأردف عبدالله الشحي، أن المنتخب المغربي يخوض في المجموعة السادسة، 3 اختبارات نارية؛ ويستهلها بمواجهة نظيره الكرواتي الذي بلغ نهائي بطولة كأس العالم الماضية عام 2018 بروسيا، ثم يلتقي في المباراة الثانية مع المنتخب البلجيكي، على أن يختتم المنتخب المغربي مسيرته في الدور الأول للبطولة بمواجهة نظيره الكندي.

مونديال قطر الإكوادوري السنغالى الهولندي المنتخب السعودي

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