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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان مسافر الكويت.. ضبط عشريني لتزويره شهادة إنهاء الخدمة العسكرية بسوهاج

صدى البلد

تمكن قسم جوازات مطار سوهاج الدولي من ضبط حاصل على دبلوم تجارة، في نهاية العشرينات من العُمر، أثناء محاولته إنهاء إجراءات السفر إلى دولة الكويت؛ لتزويره شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، بمطار سوهاج الدولي، وتم تسليمه إلى مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد محضرًا من قسم جوازات مطار سوهاج الدولي.

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يتضمن ضبط المدعو "روماني. ص. ف- 27 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم مركز العسيرات"، يحمل جواز سفر أثناء إنهاء إجراءات سفره إلي دولة الكويت؛ لتزويره شهادة إنهاء الخدمة العسكرية واستخدامها في استخراج جواز سفره.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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