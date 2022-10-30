يقدم مستويات خرافية .. شوبير يكشف اسم أفضل لاعب في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أفضل لاعب في صفوف النادي الأهلي، خلال الوقت الحالي، بعد رحيل موسيماني مدرب الفريق الأسبق.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "أرى أن حمدي فتحي هو أفضل لاعب في صفوف النادي الأهلي، وكان نجم مواجهة السوبر".

وأضاف "حال وجود بيتسو موسيماني كان سوف يتجه إلى استبدال حمدي فتحي بين شوطي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، بحجة انه حصل على بطاقة صفراء".

وتابع "رغم أن حمدي فتحي لم يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي في بداية الموسم، ولكنه أصبح من أهم النجوم في تشكيل الفريق الأحمر خلال الوقت الحالي".

وحقق الأهلي الفوز في أول جولتين من الدوري، على حساب الإسماعيلي وأسوان بذات النتيجة بهدف نظيف، كما عادت بعثة الأهلي من الإمارات إثر الفوز على منافسه التقليدي الزمالك (2-0)، على ملعب هزاع بن زايد.