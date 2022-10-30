"يونامي" تدعو لإجراء تحقيق شامل في حادث انفجار صهريج شرقي بغداد

طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" اليوم /الأحد/ بإجراء تحقيق شامل في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأعربت "يونامي" -في بيان لها، حسبما نقلت قناة (العراقية الإخبارية) - عن تعازيها لذوي الضحايا الذين قضوا بانفجار الصهريج، متمنية للمصابين الشفاء العاجل .

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد دعا إلى فتح تحقيق في حادث انفجار الصهريج ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أنه يتابع باهتمام النتائج المؤلمة للحادث وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار .

وأضاف أن "الانفجار أدى إلى مصرع 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة "، لافتا إلى أن الأدلة الجنائية تعمل في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار والذي يرجح أن يكون نتيجة خلل فني في الصهريج مستبعدا شبهة وقوع عمل إرهابي .