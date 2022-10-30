سياسة ماسك تثير مخاوف رواد تويتر.. وترامب الأكثر حظا بين مستخدمي المنصة

أصبحت منصة تويتر مملوكة الآن إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وقد دخلت صفقة استحواذ ماسك على تويتر حيز التنفيذ، يوم الخميس 28 أكتوبر ، بقيمة 44 مليار دولار.

إيلون ماسك والاستحواذ على تويتر

وعقب استحواذه على تويتر أقدم ماسك على فصل العديد من كبار المديرين التنفيذيين بتويتر، كما طرد، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي، نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات، فيجايا جادي.

وأبلغ المستثمرين المحتملين أنه يعتزم خفض عدد موظفي الشركة من حوالي 7500 إلى ما يزيد قليلًا على 2000 بعد الاستحواذ وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

كما أعلن إيلون ماسك الجمعة، أن إدارة "تويتر" ستعيد الحسابات التي تم حجبها في وقت سابق لأسباب مشكوك فيها وغامضة.

وتعهد إيلون ماسك أنه سينقض الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وسيشكل ماسك مجلساً خاصاً لدراسة مسألة مراقبة المحتوى على الموقع؛ وذلك حسب ما أعلن الخميس على حسابه الرسمي على منصة تويتر.

عقد مجلس لمراقبة محتوى تويتر

ومن جانبه، أعلن إيلون ماسك رئيس تويتر الجديد عن تشكيل مجلس لمراقبة المحتوى في المنصة، وحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن ماسك قال إنه لن يكون هناك تغيير فوري في سياسة المحتوى.

وأشار الملياردير الأمريكي - إلى أن منصة التواصل الاجتماعي ستشكل مجلسا لمراقبة المحتوى، من شأنه أن يسمح بتقديم وجهات نظر متنوعة حول القضايا المطروحة.

وكشف أنه لن تحدث أي قرارات تتعلق بالمحتوى أو إعادة الحسابات المحظورة قبل انعقاد المجلس، لكن هذا لم يهديء المخاوف من إعادة حساب دونالد ترامب، الذي حظر بعد هجوم الكابيتول في 6 يناير، فقد علقت شركة جنرال موتورز الأمريكية لـ صناعة السيارات الإعلان على المنصة قائلة: "إنها تريد فهم اتجاه الشركة في ظل المالك الجديد".

وقد أعلن إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة تويتر عن تشكيل "مجلس إشراف على المحتوى" لمنصة تويتر، عبر حسابه الشخصي،

وقال ماسك في تغريدة له على تويتر: "سيقوم تويتر بتشكيل مجلس إدارة المحتوى مع وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع".

وأضاف أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات رئيسية بشأن المحتوى أو إعادة الحساب قبل انعقاد هذا المجلس، ويأتي ذلك الإعلان وسط تكهنات بإمكانية إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر.

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حقيقة غلق حساب ترامب بتويتر؟

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا" ، جاء ذلك بعدما تم الإعلان رسميا عن استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على تويتر.

وعلّق موقع تويتر في يناير 2021، "حساب دونالد ترامب، وتضمن البيان الرسمي للموقع أنه "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات المنشورة على الصفحة الرسمية لترامب وللسياق الحالي علقنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وجرى ذلك بعد 3 أيام من إقتحام أنصاره مبنى الكونغرس أثناء التصويت للمصادقة على أصوات المجمع الانتخابي في السباق نحو البيت الأبيض، والذي كسبه بايدن بفارق مريح.

وقد نشر حساب "Twitter Safety" وقتها بياناً كشف فيه أسباب إغلاق حساب ترامب، أشار فيه إلى أن إحدى التغريدات التي أدت لهذه الخطوة قال فيها ترامب: "الـ75 مليون أمريكي وطني الذين صوتوا لي، أمريكا أولاً لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً، سيكون صوتهم عظيماً جداً في المستقبل، لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل".

أما التغريدة الأخرى- "لأولئك الذين يسألون، لن أشارك في عملية التنصيب في 20 يناير"، حسب قوله.