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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طرده قيادات كبرى.. إيلون ماسك يستعد لتسريح موظفين من تويتر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يعتزم البدء في جولة تسريح عدد من موظفي شركة تويتر وذلك بعد إيام من إتمام صفقة استحواذ على منصة تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر إن إيلون ماسك طلب من المديرين وضع قوائم بأعضاء الفريق الذين يمكن الاستغناء عنهم.

من جانب آخر، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تخفيض عدد الموظفين سيبدأ اليوم، وسط تزايد مخاوف الموظفين في تويتر بشأن تسريح جماعي لأعداد منهم في الفترة التي سبقت صفقة ماسك عندما أخبر المستثمرين المحتملين أنه سيقضي على 75% من القوة العاملة، التي تقترب حاليًا من 7500 موظف.

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لكن ماسك نفى لاحقًا أن تكون التخفيضات بهذا العمق، على الرغم من أنه لم يوضح خطط خفض الوظائف.

وقالت "نيويورك تايمز" إن التخفيضات قد تطال نحو 50% من القوة العاملة في تويتر، مشيرةً إلى أن الإدارة التي تشرف على المحتوى ستكون من أوائل الجهات التي ستتأثر على الأرجح.

ما القادم؟ 

صرح مايك برولكس، مدير الأبحاث في شركة "فوريستور"، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن هناك مناخًا من عدم اليقين في الوقت الراهن حول مستقبل تويتر مؤكدًا أن أول المستفيدين من الاستحواذ على تويتر هو إيلون ماسك نفسه.

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وقال برولكس: "لا يعرف أحد ما يدور بذهن إيلون ماسك من خطط إلا هو بنفسه، لكن هناك سيناريوهان قد يحدثان بعد صفقة الاستحواذ على تويتر وهما مضاعفة المعلنين والتأكد من أن المنصة ملائمة للإعلانات رغم أن ذلك قد يتعارض مع ما يريد فعله فيما يتعلق بتخفيف قواعد الرقابة في الموقع. 

وكلما زاد التضليل وخطاب الكراهية على تويتر سيجعل ذلك المنصة غير آمنة للعلامات التجارية وهو ما سيجعل المعلنين ينسحبون".

وأضاف: "الإجراء الثاني يتمثل في أن يصبح تويتر خدمة نصف مجانية أو باشتراك كامل لتحقيق أرباح لكن لن يحدث هذا الأمر بشكل سحري".

ترامب يعلق

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يخطط للتمسك باستخدام منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث"، على الرغم من استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة تويتر، ووعد الأخير بإعادة حساب ترامب بعد حظره.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز في مقابلة دون أن يقول صراحة إنه لن ينشر على تويتر إذا تمت إعادة حسابه إلى وضعه السابق: "أنا أحب إيلون، لكني ما زلت على منصة تروث، التي تنتشر في كل مكان على أي حال.. كل من يتواجد على تويتر وفي جميع المنصات الأخرى، كلهم ​​يخرجون من هناك على أي حال".

وفي وقت سابق، في بيان على منصته الخاصة، قال ترامب إنه سعيد بأن تويتر أصبح في "أيد عاقلة" بعد تولي ماسك زمام الأمور، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيعود إلى حسابه على المنصة التي حظرته.

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