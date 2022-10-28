إيلون ماسك يعلن تشكيل مجلس إشراف على محتوى تويتر

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن "تويتر" سيشكل مجلساً للإشراف على المحتوى، "يضم آراء مختلفة ومتنوعة".

وأضاف ماسك في تغريدة، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار كبير بشأن محتوى أو إعادة حسابات قبل موافقة المجلس.

وكان الملياردير الأمريكي أتم صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد أشهر من المفاوضات.

وذكرت تقارير أن إيلون ماسك بدأ بتسريح موظفين من "تويتر" بعدما استحوذ عليها.

وحسب التقارير، أنفق إيلون ماسك أموالا من أصوله الخاصة ومن صناديق استثمار ومن قروض مصرفية، من بين مصادر أخرى، في عملية استحواذه على منصة تويتر.

ودفع ماسك 27 مليار دولار نقدا من أمواله الخاصة في الصفقة.

وأشار إلى أنه يريد أن تكون المنصة "مكانا مرحبا بالجميع"، موضحا أن "الكثير من وسائل الإعلام التقليدية قد غذت تلك الحالات المتطرفة المستقطبة ولبت احتياجاتها".

وقال الملياردير الأمريكي "من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبح مكانا مجانيا للجميع".