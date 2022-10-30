عمر خيرت يكتسح ترند تويتر بعد حفله على مسرح النافورة.. شاهد

تصدر الموسيقار الكبير عمر خيرت ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد حفله أمس على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١.

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ عمر خيرت ”وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

و افتتح الموسيقار الكبير عمر خيرت حفله المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١، بموسيقى "العاصفة" وسط تواجد كبير جدا من الجمهور حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

ويقدم عمر خيرت عدد من مؤلفاته الشهيرة وهم امتى الزمن يسمح ياجميل، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبد القادر، النوم في العسل، ضابر ياعم صاير، غفوا ايها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حلجة حلوة، العاصفة، هي دي الحياة، حب وعنف، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زى الهوا، الداعية، جيران الهنا، رابسودية عربية.