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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: إنطلاق المسابقة الأولي لتصميم الحلي والمجوهرات ديسمبر المقبل

على المصيلحي
على المصيلحي

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن تنظيم أول مسابقة للتصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي علي مستوي جميع الجامعات والمنشات خلال المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات نيبو في نسخته الثانية والذي سيقام في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر 2022، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في وزارة التموين. إن المعرض الدولي الثاني للذهب سيفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و سيشهد مشاركة 50 عارض محلي من أكبر المصنعين المصريين، بزيادة 35٪ في عدد العارضين المصريين عن الدورة الأولي.

واضاف المصيلحي أن المعرض سيضم 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارض من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات 

واضاف المصيلحي أنه مستهدف زيارة 8 آلاف زائر محلي ودولي للمعرض خلال فترة انعقاده، وأكثر من 100 مشتري دولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.

وأشار المصيلحي إلي أنه سيتم إقامة أول مسابقة لتصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي.

يشار الي أن المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات نيبو يقام برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين ، واتحاد الغرف التجارية ، والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات.

 

المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات وزارة التموين مصلحة الدمغة والموازين عزة فهمي

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