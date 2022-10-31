لمدة 10 ساعات | قطع المياه اليوم بالشرقية.. أعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الشرقية، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة عصر اليوم الاثنين لمدة 10 ساعات.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الشرقية إن قطع المياه يشمل (مركز ومدينة صان الحجر- قرى الوحدة المحلية بالفرايحة بمركز أولاد صقر) بدءاً من الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية صباح يوم الثلاثاء 1-11-2022 .

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الشرقية سبب انقطاع المياه؛ إلى إيقاف محطة مياه حجير المرشحة بمركز ومدينة صان الحجر، وذلك لوجود أعمال صيانه بالمحطة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

الخط الساخن 125

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الشرقية سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.