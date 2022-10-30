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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستعد لإنهاء إجراءات سفر الونش إلى انجلترا لإجراء الجراحة

صدى البلد

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة الكرة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، لإنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق إلى إنجلترا للخضوع للعملية الجراحية هناك .

وأشار أمير مرتضى إلى أنه يوجد تواصل خلال الوقت الحالي مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان " الونش" قد تعرض للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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