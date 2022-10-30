عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الفترة القادمة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

ناشد محمود الميقاتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية،  المواطنين بتوخى الحذر من التقلبات  والتغيرات المناخية خلال الأيام القادمة، حرصا على سلامتهم ومنعا لإصابتهم بنزلات البرد .

txt

زيادة في كميات الأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس يومي الإثنين والثلاثاء| شاهد

txt

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر وفرص لسقوط أمطار خفيفة.. فيديو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، أن خرائط الطقس تؤكد انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وتابع الميقاتي أن القاهرة وبعض المحافظات تشهد برودة خلال فترات الليل، عكس العام الماضي، مضيفا أنه سيسود أجواء لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء .

ومن المتوقع نشاط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة .

درجات الحرارة حالة الطقس سقوط امطار التغيرات المناخية حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

الدولار يواصل الصعود.. وهذا سعره بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

البدوي يكشف عن موقف القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. فيديو

يلاقي زامبيا في مارس.. المنتخب الأولمبي يتخطى إسواتيني بهدف أسامة فيصل

شكري: تغير المناخ قضية وجودية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لتحقيق التكيف أو خفض الانبعاثات

موعد صرف زيادة الـ 300 جنيه لـ أصحاب المعاشات.. فيديو

حلمي بكر: حمو بيكا يلعب دور كوميديان بالأفلام لكن لا يصلح للغناء

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. شاهد

رقم خرافي.. تعرف على سعر سلسلة إليسا في إطلالتها المثيرة للجدل

بعد نورهان قنديل.. بلوجر تثير الجدل بأرتداء الحجاب | شاهد

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ