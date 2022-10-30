أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الفترة القادمة.. فيديو

ناشد محمود الميقاتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر من التقلبات والتغيرات المناخية خلال الأيام القادمة، حرصا على سلامتهم ومنعا لإصابتهم بنزلات البرد .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، أن خرائط الطقس تؤكد انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وتابع الميقاتي أن القاهرة وبعض المحافظات تشهد برودة خلال فترات الليل، عكس العام الماضي، مضيفا أنه سيسود أجواء لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء .

ومن المتوقع نشاط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة .