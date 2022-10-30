جمال شعبان يكشف خطورة تدخين السجائر الإلكترونية

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على تدافع كوريا الجنوبية الذي خلف عشرات الضحايا، معظمهم رحلوا بأزمات قلبية نتيجة الخوف والهلع من الحادث.

قال جمال شعبان خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى، إن الهلع والفزع قد يتسبب في اختلال كهرباء القلب، وتوقف مفاجئ، وأزمة قلبية، وقد يؤدي إلى الوفاة، ناصحا بالاتزان والرصانة والثبات الانفعالي وقت الأزمات.

دعا عميد معهد القلب السابق، بتنظيم مبادرة تعليم لإنعاش القلب على أن تبدأ في مراكز الشباب والأندية، موضحا أن الدقيقة تساوي حياة في إنقاذ القلب.

وحول استخدام لجوء بعض الشباب إلى السيجارة الإلكترونية، أوضح جمال شعبان أن السيجارة الإلكترونية وسيلة حديثة للتدخين بطريقة مبهرة، ومستخدمها كالمستجير من الرمضاء بالنار.

كشف عميد معهد القلب السابق، أن السيجارة الإلكترونية تحتوي على نسبة من النيكوتين تدفع إلى الإدمان وتؤدي إلى ترهل الجلد والشيخوخة المبكرة وتقلص الشرايين، وقد تسبب في جلطات وسرطانات وأعراضها لا تقل خطرا عن السجائر العادية.

اختتم جمال شعبان بالإشارة إلى أن التدخين بكل أنواعه يؤدي إلى الوفاة ويجب عدم مجالسة أي مدخن لحماية الصحة.