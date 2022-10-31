حدث ليلا |لولا دا سيلفا يفوز برئاسة البرازيل .. وأسعار الذهب اليوم في متناولك

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

لولا دا سيلفا يعلن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية بعد فوزه بالرئاسة

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أول تعليق له بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية أن البلاد بحاجة إلى السلام والوحدة.

الكيلو بـ 1.4 مليون جنيه.. أسعار الذهب اليوم 31-10-2022



تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

لعبة الموت.. ذعر في دمياط بعد إصابة 9 طالبات باختناق| اعرف الحقيقة

تداول رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك، منشورات تحذر أولياء الأمور من لعبة منتشرة على الإنترنت تسمى كتم الأنفاس تؤدى إلى حالات اختناق وأحيانا الوفاه.

رئيس الوزراء البريطاني السابق يعتزم حضور قمة المناخ في مصر

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يخطط لحضور قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر بمدينة شرم الشيخ، الأسبوع المقبل.

تهديد شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيحصل على مكافأة شهر من عقده، بعد الفوز بالسوبر أمام الزمالك.



