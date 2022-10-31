بعد مكافأته من مجلس الإدارة| تهديد شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيحصل على مكافأة شهر من عقده، بعد الفوز بالسوبر أمام الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كولر هدد اللاعبين من المبالغة في الاحتفالات بالسوبر وطالبهم بالتركيز من أجل مباراة الداخلية المقرر لها يوم الأربعاء في الدوري.



وأضاف شبانة، كولر يفاضل بين عددًا من اللاعبين لخلافة محمد عبد المنعم وهو أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، أو محمد مغربي شبانة.

وأتم شبانة، فيريرا غاضب جدًا من خطا زكريا الوردي، ووفقًا لقرأتي للمدرب البرتغالي، الوردي سيشارك أساسيًا أمام إنبي يوم الأربعاء.

الأهلي يفقد نجم دفاعه لمدة شهر..

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيغيب عن المشاركة فى المباريات مع الفريق الأحمر لمدة شهربسبب العملية الجراحية التى يخضع لها فى الأنف.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تأكد غياب محمد عبد المنعم لمدة شهر عن المشاركة مع فريق الأهلي بسبب عملية الأنف التى سيخضع لها ويتم الترتيب لها الأن بمعرفة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر".

وتابع: "تعرض محمد عبد المنعم، إلى إصابة فى مواجهة أسوان فى بطولة الدورى وتحامل على نفسه للمشاركة فى مواجهة السوبر أمام الزمالك ".