رئيس الوزراء البريطاني السابق يعتزم حضور قمة المناخ في مصر

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يخطط لحضور قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر بمدينة شرم الشيخ، الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر عدة قولها إن جونسون "يعتزم الذهاب إلى الاجتماع الحاسم لقادة العالم في مصر، لإظهار تضامنه مع المعركة ضد أزمة المناخ".

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أنه لن يحضر القمة "لعدم توفر الوقت لديه"، كونه يضع تشكيل الحكومة في مقدمة أولوياته.

ويُنظر إلى زيارة رئيس الوزراء السابق إلى مصر على أنها ازدراء لريشي سوناك حيث يهاجم "حزب العمال" فشل سياسة الحكومة فيما يتعلق بالأزمة البيئية.

بدورها، لم تعلق الحكومة البريطانية على أنباء استعداد بوريس جونسون لحضور قمة المناخ.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن متحدث باسم الحكومة لم تسمه قوله إن إدارة سوناك "ملتزمة تماما بدعم قمة المناخ، وقيادة العمل الدولي لمعالجة تغير المناخ وحماية الطبيعة".

وأوضح المتحدث الحكومي أن المملكة المتحدة ستمثل في القمة من قبل كبار الوزراء، بمن فيهم وزراء الخارجية والأعمال والبيئة، إضافة إلى المبعوث البريطاني للمناخ ألوك شارما الذي ترأس الوفد البريطاني في قمة المناخ (كوب 26)، العام الماضي في جلاسكو.