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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس عمال بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في انقلاب أتوبيس أثناء نقل العاملين إلى بعض الشركات بمحافظة الإسماعيلية.

 ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

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وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من ياسمين خالد محمد، 30 سنة، وأجر لها بتر كامل في الذراع الأيسر، وكريمة عطية كامل، 26 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وأحمد محمد حلمي، 20 سنة، وأجريت له عملية بتر للذراع الأيسر، وجميعهم مقيمون في محافظة الشرقية.

كما أصيب أشرف عبد الحكيم رمضان، 26 سنة بكسر مضاعف بالكتف الأيسر، ومحمد أيمن شوقي، 19 سنة، باشتباه كسر بالأنف وكدمات وسحجات في الجسم، وأحمد محمد شوقي إبراهيم، 24 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم «ع ر 1996» قرب مدينة «المستقبل» على طريق الإسماعيلية 36 الحربي، ويستقله عدد من العاملين في بعض شركات الاستثمار.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

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