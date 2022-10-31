2187 موقعا.. السيسي يتفقد مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح أحد العاملين، بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

وفي سياق متصل أكد أحد العاملين، خلال الجولة التفقدية أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، توفر خدمات الاتصالات المؤمنة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وذلك من خلال 2187 موقعا، ويتم تنفيذها من خلال الأطقم الفنية للشبكة الوطنية، بإجمالي عدد ساعات عمل وصل إلى 7000 ساعة.

وأضاف أحد العاملين، أن المواقع موزعة جغرافياً، طبقاً للكثافة السكانية، والطبيعة الجغرافية لكل منطقة، مثل القاهرة الكبرى، والتي تم إنشاء 537 موقعا بها، والقاهرة الجديدة تم إنشاء 78 موقعا بها.

وأشار أحد العاملين ، بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم إلى أن الموقع يوفر العديد من الخدمات، مثل خدمات المكالمات الصوتية المأمونة، وخدمات نقل البيانات، وخدمات نقل الصورة، خدمات مجموعات تخاطب لاسلكية، خدمات التتبع الآلي.