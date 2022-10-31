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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ختامه.. التفاصيل الكاملة لفعاليات مهرجان دي كاف في نسخته العاشرة بوسط البلد

سلوى محمد علي في
سلوى محمد علي في مهرجان دي كاف

عاش جمهور مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي-كاف تجارب فنية استثنائية في نسخته العاشرة على مدار ٣ أسابيع بدأت في التاسع من أكتوبر وانتهت أمس الأحد ٣٠ من أكتوبر في أكثر من مكان وموقع تاريخي في منطقة وسط البلد.

 

 شهد العام العاشر من المهرجان حضور ٦٠ فنانا من مختلف أنحاء العالم قدمّوا ٢٥ عملًا فنيًا ابداعيًا في مختلف التخصصات المسرح والرقص المعاصر والفنون البصرية والميديا الحديثة. وكان الحدث الأبرز هذا العام هو عودة الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة مجددًا ضمن برنامج دي-كاف بحضور أكثر من ١٠٠ مبرمج ومدير مهرجانات عالمية لدعم الفنانين العرب.

 

حضر الفعاليات الفنية آلاف من مختلف الجنسيات والمراحل العمرية، استضاف برنامج الفنون الأدائية هذا العام ١٥ عمل فني، فتم افتتاح المهرجان بعرض "طبخة" من الدنمارك الذي قام بأدائه سيد رجب وسلوى محمد علي في ليلتي عرض هو عرض مسرحي فريد من نوعه شارك في تأليفه كل من جاسبر بيدرسون ونسيم سليمانبور، وفكرة العرض قائمة على نص يتم تقديمه للممثل لأول مرة ليلة العرض من دون أي تحضير ويطالب الممثل بتمثيل النص أمام الجمهور.

 

ولأول مرة يستضيف دي-كاف عرض من بوركينا فاسو بعنوان "آثار" يعكس التجارب الثقافية والتاريخية للقارة الأفريقية. وكان جمهور دي كاف على موعد مع عرض نمساوي "ما زلت في طنجة، ولا أستطيع السفر"، "ماندالا" من المجر"، بالإضافة لعروض مصرية وفرنسية وهي "عرض طويل" و"تراكيب" وفي إطار الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة استضاف المهرجان عروض رقص معاصر من مصر وهي "ارتكاز" و"بلا رحمة" و"نفق٤: امتداد" و"رحم". ومن المغرب "بدون عنوان: ١٤ كم" ومن فلسطين "تبًا". وضمن برنامج محادثات جديدة عن التعاون بين مصر وبريطانيا تم تقديم عرض تفاعلي بعنوان "خارج النطاق المحلي: تأثير تاتشر".

 

ويتميز دي كاف ببرنامجه "الفنون البصرية والميديا الحديثة"، معارض متنوعة ومختلفة شهدها المهرجان كان أولها "ستوديو فلاش" من مصر الهادف للنظر للحيوانات البلدي بشكل جديد وبرؤية مختلفة، ومعرض "فصائل مهددة بالإنقراض" من الدنمارك معرض واقع معزز للتوعية بالخطر المهدد الناتج عن تلوث البيئة. بالإضافة لفعالية الفن والتكنولوجيا التي ضمت تجارب وأفلام الواقع الافتراضي  VR ولوحات الذكاء الاصطناعي. وضمن فعاليات الملتقى ضم البرنامج معرض "عزيزتي ليلى" من فلسطين للتعبير عن نتائج العنف الاستعماري والمقاومة. ومن مصر استضاف دي كاف من جديد معرض التصوير الفوتوغرافي "تنسى كأنك لم تكن". 

 

وضم برنامج "الفعاليات الخاصة" عدد من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء على الرقص والمسرح وفنون الأداء بكافة أشكالها، بالإضافة لعروض الأفلام وورش العمل مع مجموعة محترفة من فنانين ومبدعين الفن المعاصر. فتم تنظيم فعالية "الرقص وما بعده" بالتعاون بين مصر وسويسرا ضمت عرض فيلم "شخوص عالمنا التحتي" من مصر وعرض كوزمونجي من سويسرا وهو عرض الراقصين فيه أفاتار من خلال بث العرض من سويسرا مباشرة. بالإضافة لورش عمل عن "الكتابة المسرحية" من الدنمارك و"المسرح الحركي والأدائي" من المملكة المتحدة.

 

ولأول مرة في العالم العربي وأفريقيا، ضمت فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة جلسات نقاشية قدمتها شبكة "الجمعية الدولية لفنون الأداء" ISPA وهي أكبر شبكة لمبرمجي ومديري المهرجانات والمسارح الخاصة بالفنون الأدائية من مختلف أنحاء العالم ومقرها الأساسي في نيويورك ومن خلالها تعرف الفنانين على كيفية الترويج ونشر الفنون العربية في العالم، ومناقشة أبرز المشاكل والتحديات الحالية التي يواجهها المشهد الثقافي والفني العربي.

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