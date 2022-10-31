حق الوطن.. علماء الأوقاف يحذرون من خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع

واصلت وزارة الأوقاف، في إطار مبادرة حق الوطن، فعاليات الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بست محافظات، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

مبادرة حق الوطن

وأكد علماء وزارة الأوقاف أن الدين الحنيف دعا إلى ضرورة التثبت في النقل قولًا أو كتابة أو مشاركة إلكترونية، وأن العاقل يفكر قبل أن يتكلم والأحمق يتكلم دون أن يفكر، مؤكدين أن ديننا هو دين القيم الأخلاقية والإنسانية الراقية السامية وأن من خرج على مقتضى القيم الإنسانية الراقية خرج على مقتضى القيم الدينية وانحرف عن الفهم الصحيح للدين، كما حذر من محاولات النيل من الآخرين غيبة أو نميمة أو سخرية أو همزًا أو لمزًا.

ففي مديرية البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد عمر بن عبد العزيز بالغردقة، حاضر فيه الشيخ الشحات محمد عبد اللطيف مدير الإدارات، والشيخ الأنصاري خلف الله إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمد عبادي الصادق إمام المسجد، والقارئ الشيخ محمد المجلي محمود قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد المصطفى، حاضر فيه الشيخ إبراهيم محمود عبد الراضي إمام وخطيب ومدرس، والشيخ عبد الرحمن صابر لطفي إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ إبراهيم سعد مصطفى قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، حاضر فيه الشيخ محسن زكي عبد الفتاح مدير متابعة خليج السويس، والشيخ محمود محمد شحاته الصابر مفتش بإدارة رأس سدر، وقدم له الشيخ سليمان عبد الله علي حسن مدير الإدارة، والقارئ الشيخ محمد أبوبكر قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد مجمع الجزيرة الإسلامي، حاضر فيه أ.د/ مبروك عبد العظيم أحمد رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بني سويف، والشيخ مصطفى كمال صبحي مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، وقدم له الدكتور عيد شحاتة عويس إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ شوقي عبد الله قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد الحاج حسن، حاضر فيه د/ حسن إبراهيم أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية، والدكتور يوسف مصطفى أحمد مدير الدعوة، وقدم له الشيخ عبد الله محمود عبد الله مفتش بإدارة أسوان أول، والقارئ الشيخ/ الشاذلي طلحة محمد قارئًا، والمبتهل الشيخ خالد أحمد الدسوقي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد ناصر بالخارجة، حاضر فيه الشيخ رمضان يوسف مدير الدعوة، والشيخ/ محمد عبد الظاهر مسئول قسم المساجد بالمديرية، وقدم له الشيخ حسن عبد الحافظ، والقارئ الشيخ/ علي فرغلي قارئًا، والمبتهل الشيخ ضياء الدين ناصر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.