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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبوالمكارم: 437 فرصة استثمارية يوفرها قطاع الصناعات الكيماوية

صدى البلد

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الصناعة المصرية قادرة على الوصول بصادراتها إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا معربا عن قناعاته بأن هدف الـ١٠٠ مليار هدف متواضع مقارنة بإمكانيات الصناعه المصرية .


وأشار خلال كلمته في جلسه نحو تنمية صناعية مستدامة في الملتقي والمعرض الدولي الصناعة إلى أن الدعم الذي باتت تحظي به الصناعة يؤهلها لتحقيق الكثير. 

وقال إن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة التي تحمل الكثير من الفرص مشيرا إلى أن القطاع يوفر نحو ٤٣٧ فرصة استثمارية؛ وذلك وفقا لخريطة مصر الاستثمارية؛ موضحا أنه ليس هناك صناعة لا تدخل فيها الصناعات الكيماوية كمكون مشيرا إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد مصانع الصناعات الكيماوية في القطاع الرسمي المسجل في اتحاد الصناعات نحو ١٥١١٢ مصنعا يستأثر قطاع البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات علي ٧٩٩٧ مصنعا منها وتتأثر مصانع إدارة المخلفات علي ١١١٨ مصنعا والورق والكرتون علي نحو ١١٧٧ والبويات نحو ١١٥٧ مصنعا والمنظفات نحو ١٢١٢ والكيماويات المتنوعة والأسمدة نحو ٢٤٥١ مصنعا.

وكشف أن القطاع يحتل المرتبة الاولي في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل ٢٤% من إجمالي الصادرات بقيمه ٦.٤٧٨ مليار دولار وذلك خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢٢محققه معدل نمو بلغ ٣١% خلال هذا الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وأشار إلي تصدر تركيا قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة ٦٨١ مليون دولار

وقال إن هناك ٢٥% معدل نمو في صادرات القطاع لاهم ١٠ أسواق منها ايطاليا وفرنسا والهند وبريطانيا وإسبانيا والبرازيل وبلجيكا والمغرب وهولندا

وعدد أبو المكارم الميزات التي يتمتع بها القطاع وعلي رأسها انه يضم خبرات وعمالة كثيفة تستوعبها لكافة التخصصات والمجالات فضلا عما يتضمنه من تعميق للتصنيع المحلي نظرا لنمو صناعاته السريع في السوق المصرى وارتباطها بالعديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذا التنوع الكبير في منتجاته مثل صناعات التعبئة والتغليف والمنظفات والمواد الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات والاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعي وتحقيق قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد القومي  

قال ابو المكارم ان المشكلة التي واجهت المجلس الفترة الماضية هي زيادة عدد المصدرين مشيرا إلي أنه تم زيادة عدد المصدرين خلال السنوات الثلاث الماضية من ٣٠٠ مصدر إلي ٢٥٤٠ مصدر وذلك من خلال دعم ومساندة المصنع والمصدر الصغير

اضاف إن المجلس يستهدف عدد من الأسواق التصديرية خلال ٢٠٢٣ وتضم كينيا وتنزانيا وأوغندا في شرق أفريقيا وكل من غانا ونيجيريا وساحل العاج والسنغال في غرب أفريقيا وكل من البرازيل والأرجنتين واوراجوي واوراجوي في تجمع الميركسور وكل من المغرب والأردن في الدول العربية  

واعرب عن توقعه لزيادة صادرات القطاع للسوق الأفريقي خلال العام القادم بنسبة كبيرة.

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