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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريدو يضع برنامجا تأهيليا خاصا في الإسماعيلي خلال توقف الدوري

جاريدو
جاريدو

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم الإثنين ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز، عقب الإنتهاء من الراحة السلبية الحالية.

ووضع الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، برنامج الفريق هذا الأسبوع بعد تحديد موعد مباراتي فيوتشر وفاركو.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعبه الرئيسي على فترة واحدة، يعقبها رفع الحمل التدريبي غدًا الثلاثاء بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدي الفريق تدريباته يومي الأربعاء والخميس المقبلين على فترة واحدة ” صباحية ” قبل أن يحصل لاعبي الدراويش يوم الجمعة القادم على راحة سلبية من أجل إلتقاط الأنفاس.

ويواجه الإسماعيلي نظيره فاركو يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما سيواجه فيوتشر فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.

النادي الاسماعيلي الدوري الممتاز الاسماعيلي فاركو خوان جاريدو

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