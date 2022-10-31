نشرة أخبار العالم.. صندوق النقد الدولي يشيد برفع الفائدة بمصر.. سلسلة انفجارات تضرب كييف.. وتطورات جديدة بشأن حادث زوج بيلوسي

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم، الاثنين، العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة، وتصدر ذلك:

خطوة في الاتجاه الصحيح.. صندوق النقد يشيد بقرار مصر رفع أسعار الفائدة



أكد مسئول في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح وأن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تشتد فيه الأوضاع المالية العالمية.

وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف '"مرن بشكل دائم" بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريح لوكالة "رويترز" إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم".

وأضاف أن "الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا".

وأكد أزعور أن "أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة مرحب بها مما يسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية".

وأضاف "نرى من خلال هذه البرامج ضمانات تمويلية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي لمصر".

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الخميس، إن اتفاقا على مستوى الموظفين بشأن تسهيلات صندوقية ممتدة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، أكد أن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون "سياسة حجر الزاوية" لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية.

مواطن يقتحم بنكا في لبنان ويهدد بالانتحار للمطالبة بصرف أمواله | صور

أعلنت جمعية "صرخة المودعين"، اليوم الإثنين، أن مودعاً اقتحم فرع بنك بيبلوس في الحمرا - بيروت، للمطالبة بوديعته المحتجزة.

وأفاد موقع "لبنان 24" في بيروت بأن المودع هدد بالانتحار في حال لم يحصل على وديعته المالية.

من جانبها، قالت جمعية المودعين اللبنانية، إن القوى الأمنية اللبنانية أخرجت المودع الذي اقتحم فرع مصرف في بيروت بالقوة بعد اقتحامه المصرف للمطالبة بوديعته المحتجزة.

وأوضحت أن المودع تعرض لاعتداء وحشي أثناء عملية إخراجه من قبل موظفي المصرف والقوى الأمنية.

آخرون كانوا على القائمة.. تطورات جديدة في قضية الهجوم على زوج بيلوسي

كشفت مصادر أمنية أمريكية، أن المشتبه به في الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وضع قائمة بالأشخاص الذين أراد مهاجمتهم.

ووفقًا لما نقلته قناة تلفزيون "سي بي إس" عن المصادر، فلم تكن القائمة بالضرورة "قائمة قتل"، لكن السلطات الأمريكية تفترض أن المهاجم الذي يدعى ديفيد ديبي، ربما كان يخطط لشن هجمات على أشخاص آخرين.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة يوم الثلاثاء، حيث سيتم توجيه له تهم الشروع في القتل والاعتداء بآلة قاتلة والسطو وعدة تهم جنائية أخرى.

فيما أشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ليست في عجلة من أمرها بشأن توجيه الاتهام إلى المشتبه به، لأنه رهن الاحتجاز ولم يعد يشكل تهديدًا للآخرين.

ودرست القناة منشورات يُزعم أن المهاجم كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وروّج فيها لنظريات المؤامرة وهوس استغلال الأطفال جنسيًا في حكومة الولايات المتحدة، ومزاعم بأن أعضاء الحزب الديمقراطي يديرون منظمات لاستغلال الأطفال جنسيًا.

ويوم الجمعة الماضي، أبلغ المكتب الصحفي لبيلوسي أن مهاجمًا اقتحم منزلها في سان فرانسيسكو ونفذ “هجوما وحشيًا” على زوجها بول بيلوسي.

وخلال الاقتحام، استطاع بول بيلوسي (82 عاما) الاتصال بالرقم 911، وأبلغ الشرطة.

وأجريت عملية جراحية ناجحة لبول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عاما، بعد أن أصيب بكسر في الجمجمة جراء ضربه بالمطرقة، فضلًا عن إصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويديه، فيما يتوقع الأطباء أن يتعافى تمامًا من إصابته.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، كانت نانسي بيلوسي هدف المهاجم، لكنها لم تكن في المنزل وقت الحادث.

من جانبها، علقت نانسي بيلوسي على الحادث قائلة إنها وبقية أفراد عائلتها "صدموا" من الهجوم المزعج بالمطرقة على زوجها بول، من قبل متسلل كان يبحث عنها.

وأضافت بيلوسي في أول بيان لها بشأن الاعتداء: "اقتحم رجل عنيف منزل عائلتنا، وهاجم زوجي بول بوحشية".

وأضافت نانسي بيلوسي في بيانها: "أبنائنا وأحفادنا وأنا نشعر بالحزن والصدمة بسبب الهجوم الذي يهدد الحياة على بوب. ونحن ممتنون للاستجابة السريعة لخدمات إنفاذ القانون والطوارئ، وللرعاية الطبية المنقذة للحياة التي يتلقاها".

سلسلة انفجارات تضرب كييف وصافرات الإنذار تدوي.. ماذا يحدث بالعاصمة الأوكرانية؟

أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف حيث سمع دوي انفجارات، صباح اليوم الاثنين، حسبما شهود عيان من المدينة.

وقد أفادت تقارير إعلامية بإطلاق صفارات الإنذار في عدة مدن أوكرانية.

وقال شهود إن الدخان يمكن رؤيته يتصاعد في سماء كييف بعد أكثر من 10 انفجارات، كما انهارت الطاقة الكهربائية وشبكات الهاتف المحمول في أجزاء من المدينة.

وأشار عمدة كييف إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق في العاصمة الأوكرانية بسبب القصف الروسي.

وقال إيهور تيريكوف، رئيس بلدية خاركيف، إن المدينة تعرضت لقصف صاروخي استهدف "منشأة بنية تحتية حيوية".

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي زابوريجيا وتشركاسي.

وكتب أندريه يرماك، رئيس أركان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تطبيق المراسلة "تليجرام": "يواصل الخاسرون الروس شن الحرب على المنشآت المدنية".

وانطلقت تنبيهات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد هذا الصباح حيث أبلغ السكان المحليون بالفعل عن نقص في الطاقة.

وأظهرت خريطة شاركتها القوات المسلحة الأوكرانية مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في حالة تأهب، بما في ذلك مناطق كييف وخاركيف وسومي وزابوريجيا وأوديسا.

وكثفت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن ألقت باللوم على كييف في الانفجار الذي دمر جسر القرم.

وفي غضون ذلك، استأنفت روسيا سيطرتها على موانئ أوكرانيا يوم الأحد، وقطعت صادرات الحبوب إلى مناطق تهددها المجاعة في العالم فيما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه عمل "شائن حقًا".

روسيا تعلن الوفاء بجميع التزاماتها لتوريد القمح لـ مصر



أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها لتوريد القمح إلى مصر.

يأتي ذلك بعد قرار موسكو بتعليق مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب، الموقعة في يوليو الماضي، وذلك تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوجدانوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول مدى تأثير تعليق مشاركة روسيا في "صفقة الغذاء" على توريد القمح الروسي لمصر: "كل ما اتفقنا عليه مع شركائنا، بما في ذلك شركاء مهمين مثل مصر، والتي لدينا معها قدر كبير جدا من التعاون في مختلف المجالات، سيتم تنفيذه".

وأضاف بوجدانوف: “كل هذه القضايا تمت مناقشتها. أعتقد أنه سيتم العثور على الحلول المثلى التي ستسمح لنا بمواصلة التعاون، الذي له أهمية كبيرة وعلى أساس المنفعة المتبادلة”.

الدول الأفريقية



كما أكد نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أن موسكو ستساعد الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة الحبوب، مشيرا إلى تفهم الشركاء الموقف الروسي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أنهم يفهمون كل شيء على أكمل وجه، ولديهم المعلومات".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستساعد الدول الإفريقية قال بوجدانوف "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، مثل هذه الاتصالات جارية وستستمر، وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

وتوقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية بالكامل عبر البحر الأسود، أمس الأحد، بعدما علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيويّة لإمدادات الغذاء في العالم، ما يعيد شبح أزمة الغذاء العالمية للواجهة.