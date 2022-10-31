قائمة البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023 والمقرر لها غداً الثلاثاء ويستضيفها ستاد القاهرة في السابعة مساء.



وجاءت القائمة على النحو التالي

في حراسة المرمى :

محمد أبو جبل - محمود الزنفلي

في خط الدفاع :

عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أحمد العش - أحمد توفيق - أحمد ياسين - أمير مدحت - محمود الجزار

في خط الوسط :

محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبة - محمد هلال - حمدي علاء - إسلام جابر - موسي دياوارا - محمود قاعود .

خط الهجوم :

رزاق سيسيه - كريم بامبو - ناصر منسي - أسامة فيصل