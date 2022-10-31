اتجبس .. تطورات إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك

تعرض أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الغريم التقليدي الأهلي، الجمعة الماضية.

أثبتت الأشعة الجديدة التي خضع لها اللاعب أحمد فتوح، بجانب الفحوصات الطبية، تأكد إصابته بشرخ في وجه القدم، ليغيب على أثرها 3 أسابيع، ومن المنتظر، أن يضع قدمه في الجبس بداية من اليوم الإثنين.

وكان فتوح، قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم، خلال مباراة السوبر المحلي الأخيرة، وجرى استبداله على إثرها من المباراة.

وخسر الزمالك من نظيره الأهلي ، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون في الدوري

يواصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته عل ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمباراة نظيره إنبي على ملعب المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى.

ويمتلك الفريق الأبيض 6 نقاط في رصيده، بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد، ثم الفوز على سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة.

وطالب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق، لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة، بداية من مباراة إنبي المرتقبة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في البطولة، للاستمرار في الدفاع عن اللقب، مؤكدا ثقته التامة فيهم جميعا، وقدرتهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، والظهور بأفضل صورة ممكنة.

