عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتجبس .. تطورات إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك

صدى البلد

تعرض أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الغريم التقليدي الأهلي، الجمعة الماضية.

txt

عملية جراحية .. مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلي | خاص

txt

بعد سوبر الأهلي والزمالك.. 4 لاعبين جدد يدخلون حسابات فيتوريا

أثبتت الأشعة الجديدة التي خضع لها اللاعب أحمد فتوح، بجانب الفحوصات الطبية، تأكد إصابته بشرخ في وجه القدم، ليغيب على أثرها 3 أسابيع، ومن المنتظر، أن يضع قدمه في الجبس بداية من اليوم الإثنين.

وكان فتوح، قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم، خلال مباراة السوبر المحلي الأخيرة، وجرى استبداله على إثرها من المباراة.

وخسر الزمالك من نظيره الأهلي ، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون في الدوري 

يواصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته عل ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمباراة نظيره إنبي على ملعب المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى.

ويمتلك الفريق الأبيض 6 نقاط في رصيده، بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد، ثم الفوز على سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة.

وطالب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق، لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة، بداية من مباراة إنبي المرتقبة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في البطولة، للاستمرار في الدفاع عن اللقب، مؤكدا ثقته التامة فيهم جميعا، وقدرتهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، والظهور بأفضل صورة ممكنة.
 

الزمالك الأهلى الأهلي والزمالك المقاولون العرب نادي الزمالك أحمد فتوح الفحوصات الطبية عملية جراحية البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لأهلي والزمالك البرتغالي جوسفالدوا فيريرا ملعب هزاع بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

ترشيحاتنا

هل يجوز الاحتفال بعيد الهالوين .. دار الإفتاء تحسم الجدل

نظر إلى التلاميذ .. آخر لحظة في حياة مدرس الرياضيات بشبرا الخيمة

وكيل الأزهر : اليوم نجني ثمار جهود الإمام الأكبر في حوار الأديان

الحقوا المستر مات.. كواليس وفاة 2 مدرسين أمام الطلاب في الشرقية والقليوبية

الغرفة التجارية: غدا صرف السلع التموينية وبدل الحماية الاجتماعية من خلال 2500منفذ بالجيزة

وزير السياحة يحث العاملين بالقطاع على بذل الجهد لإظهار الصورة الحضارية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

مش بالسن.. سميرة سعيد بإطلالة متألقة| شاهد

مش هتصدق.. أطعمة تعالج الوسواس القهري| تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ