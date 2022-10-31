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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملية جراحية .. مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلي | خاص

صدى البلد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موعد عودة  محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة مع الفريق بعد أن يجري عملية جراحية في الأنف خلال الساعات المقبلة بسبب تجدد إصابته بها  خلال مباراة أسوان بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن عبد المنعم سيغيب عن الأهلي لمدة شهر على الأقل، حتى يتعافى من آثار الجراحة، ثم يبدأ في خوض التدريبات بواقي طبي تمهيدا لعودته للملاعب مرة أخرى.

ويجري أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي في الوقت الحالي الترتيبات اللازمة تمهيدا لخضوع محمد عبدالمنعم لجراحة في الأنف بعدما تعرض لكسر تسبب فى اعوجاج عظمة الأنف.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الداخلية اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما توّج بلقب السوبر المحلي بفوزه على الزمالك (2-0)، يوم الجمعة الماضي بالإمارات.

يشار إلى أن عبد المنعم تعرض للإصابة في أنفه خلال مباراة أسوان بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، لكنه خاض مباراة السوبر مع الأهلي، علمًا بأنه من العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. 

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