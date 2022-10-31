بعد سوبر الأهلي والزمالك.. 4 لاعبين جدد يدخلون حسابات فيتوريا

دخل 4 لاعبين جدد من الأهلي والزمالك، حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، للانضمام إلى قائمة اختياراته خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل، بعد استبعادهم من قائمة أول معسكر، أقيم تحت قيادته في سبتمبر الماضي.



واستقر فيتوريا على عودة عمرو السولية وأكرم توفيق ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال معسكر المنتخب في شهر نوفمبر المقبل، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي أدت إلى غيابهما عن معسكر شهر سبتمبر الماضي.

ودخل ثنائي الزمالك الشاب حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار، ضمن حسابات فيتوريا، أيضا، وقد يكون الثنائي ضمن القائمة التي سيعلن عنها فيتوريا، في شهر نوفمبر المقبل.

من المقرر أن يخوض المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا، ودية ضد بلجيكا، في الثامن عشر من نوفمبر المقبل، تستضيفها دولة الكويت.

وخاض الفراعنة الودية الأولى تحت قيادة فيتوريا، في شهر سبتمبر الماضي، وأسفرت عن فوز الفراعنة على النيجر بثلاثية نظيفة، أحرزها مصطفى محمد ومحمد صلاح «هدفين»، إحداهما من ركلة جزاء.

وقاد المدرب البرتغالي، المنتخب في مباراة ثانية أمام ليبيريا، وفاز بثلاثية نظيفة أيضا، وسجل الأهداف عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا من ركلة جزاء، إذ يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية في وديتي نوفمبر المقبل، لا سيما أنه يسعى لكسب ثقة الجماهير المصرية قبل بداية مشوار المباريات الرسمي مع المنتخب.