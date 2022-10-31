عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سوبر الأهلي والزمالك.. 4 لاعبين جدد يدخلون حسابات فيتوريا

صدى البلد

دخل 4 لاعبين جدد من الأهلي والزمالك، حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، للانضمام إلى قائمة اختياراته خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل، بعد استبعادهم من قائمة أول معسكر، أقيم تحت قيادته في سبتمبر الماضي.

txt

موقف برونو سافيو من المشاركة مع الأهلي أمام الداخلية في الدوري الممتاز

txt

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك


واستقر فيتوريا على عودة عمرو السولية وأكرم توفيق ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال معسكر المنتخب في شهر نوفمبر المقبل، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي أدت إلى غيابهما عن معسكر شهر سبتمبر الماضي.

ودخل ثنائي الزمالك الشاب حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار، ضمن حسابات فيتوريا، أيضا، وقد يكون الثنائي ضمن القائمة التي سيعلن عنها فيتوريا، في شهر نوفمبر المقبل.

من المقرر أن يخوض المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا، ودية ضد بلجيكا، في الثامن عشر من نوفمبر المقبل، تستضيفها دولة الكويت.

وخاض الفراعنة الودية الأولى تحت قيادة فيتوريا، في شهر سبتمبر الماضي، وأسفرت عن فوز الفراعنة على النيجر بثلاثية نظيفة، أحرزها مصطفى محمد ومحمد صلاح «هدفين»، إحداهما من ركلة جزاء.

وقاد المدرب البرتغالي، المنتخب في مباراة ثانية أمام ليبيريا، وفاز بثلاثية نظيفة أيضا، وسجل الأهداف عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا من ركلة جزاء، إذ يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية في وديتي نوفمبر المقبل، لا سيما أنه يسعى لكسب ثقة الجماهير المصرية قبل بداية مشوار المباريات الرسمي مع المنتخب.

 

 

الأهلى الزمالك مصر الأهلي والزمالك مرتضى منصور الدوري الممتاز النادي الأهلي مصطفي محمد عمرو السولية عمر مرموش فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

اتفقوا| الأهلي يزف بشرى سارة لـ كهربا.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

وفاة مُعلّم في طابور الصباح بمدرسة بالشرقية

الكيلو بـ 1.4 مليون جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-10-2022

ترشيحاتنا

بعد تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب.. روسيا تكشف موقف شحنات الدول الأفريقية

لتشجيعها.. رئيس هيئة قناة السويس: حوافز كبيرة لسفن تحولت إلى الهيدروجين

2187 موقعا.. السيسي يتفقد مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

عملية جراحية .. مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلي | خاص

بعد سوبر الأهلي والزمالك.. 4 لاعبين جدد يدخلون حسابات فيتوريا

مواطن يقتحم بنكا في لبنان ويهدد بالانتحار للمطالبة بصرف أمواله | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. التوقف عن التدخين فى هذه السن يحميك من مخاطر الوفاة

نظام غذائي صحي متوازن.. روشتة من الباحثين لتقليل ومنع آلام النقرس

مؤمنة من الهجمات السيبرانية.. صدى البلد داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

سهل وبيشبع .. طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والخضار

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ