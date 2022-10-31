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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنوب سيناء تعلن تحويل شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر تزامنا مع COP27

استعدادات شرم الشيخ
استعدادات شرم الشيخ لقمة المناخ

وقعت محافظة جنوب سيناء برئاسة اللواء خالد فودة ، وأحد الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي وإدارة الطاقة، اتفاق لإطلاق عدة مبادرات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

ويشمل هذا التعاون إطلاق عدة مبادرات والمقرر إقامته في 'شرم الشيخ" بالتعاون مع المحافظة، ومسابقة The Green Challenge لطلاب جامعة "الملك سلمان" الدولية بجنوب سيناء، بالإضافة إلى مبادرة لتطوير المحافظة بيئياً وتزويدها بشواحن شنايدر EVlink للسيارات الكهربائية.

استعدادا لقمة المناخ.. محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير هندسة كهرباء شرم الشيخ

كرفان البيئة والمناخ يصل إلى محافظة جنوب سيناء

وكشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن استعداد المحافظة التام لدعم كافة الأفكار، وتنفيذ المشروعات التي من شأنها ظهور الدولة المصرية بالمكانة التي تليق بها عالميًا خلال مؤتمر المناخ 
وأضاف أنه يوجد تكاتف بين كافة الوزارات، وجميع أجهزة الدولة لتنفيذ المشروعات التي ستحول مدينة شرم الشيخ إلى نموذج بيئي مستدام .

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لعدد من المبادرات والأنشطة التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع شركة شنايدر إليكتريك لتوفير حلول مستدامة للطاقة ودعم المجتمعات المحلية في المحافظة.

من جانبه، أعرب "سباستيان رييز" رئيس الشركة لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، عن فخره بالتعاون المثمر مع محافظة جنوب سيناء لدعم جهودها لتحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر ، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الوصول للطاقة مع طرح حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير حلول للطاقة تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية وتجنب التأثيرات الجانبية على المناخ.

وصرح فؤاد زايد، نائب رئيس  الشركة لقطاع الطاقة الرقمية في شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي أن المبادرات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع المحافظة يمكن أن تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة بصورة أكبر في الحفاظ على البيئة حيث تعمل حلول على تحسين استخدام الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل تعاونها مع المحافظة لاستخراج المياه من الآبار وضخ المياه بالطاقة الشمسية وتوفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة وغيرها.

من جانبه، قال شريف عبدالفتاح، نائب رئيس الشركة للشئون الحكومية في مصر وشمال شرق أفريقيا سجل حافل بالإنجازات في مدينة شرم الشيخ والتي تستهدف تعزيز التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المحافظة سواء لدعم مشاريع الإنارة أو استخراج المياه وغيرها ونتطلع للمزيد من التعاون مع محافظة جنوب سيناء خاصة مع الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة لتحويل مدينة شرم الشيخ لتصبح أول مدينة خضراء صديقة للبيئة في مصر."

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