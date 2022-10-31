مبادرة ابدأ: هدفنا تحقيق حوافز الاستثمار وتسعير الأراضي الصناعية

قال الدكتور محمد عبد السميع عضو فريق مبادرة "ابدأ"، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، كان لدى المبادرة عوامل مساعدة للنجاح، أولها الاحتياج للسوق، وهو ما دفع المبادرة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على تسويق جيد للمنتجات، مشيرا إلى أن مصر لها سوق كبير داخل القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "عبد السميع" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم" على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المبادرة هي الكيان الوحيد الذي تمكن من توحيد جهود الدولة فى مجال الصناعة، وذلك من ناحية الفرص الاستثمارية وما يحتاجه المستثمر، وكذلك الصناعات التى تحتاج الدولة توطينها، إلى جانب مناقشة رجال الأعمال والمصنعين وإيجاد كل عوامل النجاح.



وتابع أن ما ينقصنا وسيساعد فى تحقيق نجاح أكبر للمبادرة هو تحقيق مبدأ حوافز الاستثمار، وتسعير الأراضي الصناعية، إلى جانب حوافز الضرائب، وحوافز التصدير مع بعض التعديلات فى الحوافز الجمركية.