أستاذ اقتصاد : مبادرة ابدأ تهدف للتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج الداخلي

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الإقتصاد السياسي، إن مصر لديها تاريخا كبيرا من الصناعة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي أقيمت فى تنمية الصناعة بالفترة الماضية وخلال الثماني سنوات لم تتم فيها منذ تاريخها.



وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الصناعة يمثل 17% من القدرة على الدخول إلى الأسواق، وحجم النمو به وصل إلى 15%، موضحا أن الدولة لم تدخر أى جهد خلال السنوات الماضية فى أن تنمي هذا القطاع.

وتابع أن الدولة وفرت 30 مليون متر مربع للصناعة، لافتا إلى أننا شعب مستهلك، ولكن إنتاجنا لا يوازي استهلاكنا، والأمل فى التحويل بالفكرة وهيكل الإقتصاد، حيث أن مبادرة ابدأ تهدف للتحول من الإستهلاك والواردات إلى الإنتاج الداخلي، ثم الصادرات، لإستخراج المنتجات للخارج.

