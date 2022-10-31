وزير البيئة الأسبق: الطاقة المتجددة ضرورة تنموية

قال الدكتور خالد فهمي "وزير البيئة الأسبق، إن مصر تبذل كل جهودها لإخراج مؤتمر المناخ على أكمل وجه، تمهيدا لاستقبال المدينة للزائرين والوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والذي ستنطلق فعالياته بعد أيام قليلة، وستستمر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر القادم.



وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الاثنين ، أن دور مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، لديه هدف كبير في علاج مشكلة التغيرات المناخية والإصلاح البيئي.

"ضرورة تنموية".

وأوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الأسبق، أن الطاقة المتجددة ليست ضرورة مناخية، ولكن "ضرورة تنموية".