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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة بيراميدز تجرى مسحة كورونا لحظة وصولها النيجر

صدى البلد

أجرت بعثة نادي بيراميدز مسحة كورونا الخاصة بمباراة نيجيليك في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مقر فندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر، بمجرد الوصول إلى المدينة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نيجيليك بملعب استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة وينبني عاصمة النيجر في إطار ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة استغرقت ٦ ساعات حتى الوصول لعاصمة النيجر، حيث سبق السفر مرانا قويا بملعب النادي.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء الثلاثاء بملعب المباراة وفقا لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

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