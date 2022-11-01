عن طريق الصين.. طارق فهمي: قبل نهاية العام تحل الأزمة الأوكرانية الروسية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن روسيا ستضع شروطا جديدة للمرور الآمن لأن هذه المناطق تتعرض لعمليات غير مستهدف’، وروسيا تأمن استراتيجية وجودها بعد تقسيم أوكرانيا وسيكون الحديث عن التفهمات و الإجراءات الأمنية وستشمل دول حلف الناتو ودول التماس والمناطق االمجاورة فهم يعظموا من الخيارات الإستراتيجية والعسكرية لكي يحسن من موقفه التفاوضي .

أضاف طارق فهمي خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد؛ أن الصين ستجلس لحل الأزمات وهي الطرف الوحيد التي تملك الحل وستدخل في صفقه شاملة في الترتيبات الأمنيه ؛ مضيفا أن قبل نهايه العام ستحل الأزمة الأوكرانيه الروسية .

أوضح أستاذ العلوم السياسية؛ أن روسيا تريد ان تنهي العملية بحسابات كثيرة وستدخل الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول حلف النتو ولن تدخل الأطراف الأقليمية مثل إسرائيل وتركيا لأنهم غير قادرين على التفاوض والصين ستدخل مقايضة سياسية مقابل ملف تايوان مقابل إنهاء أزمة أوكرانيا.



