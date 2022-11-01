للحد من الانبعاثات .. تفاصيل تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مصر

قال الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إن موضوعات التغيرات المناخية تنقسم إلى مجالين، الحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف “محمد بيومي” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية،هناك أمور جرى تطبيقها على الأرض، مثل حماية الشواطئ، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يتعاون مع مصر في هذا الملف".



وأكمل:بداية من عام 2015 شهدت مصر طفرة كبيرة في استخدام الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، حيث أنشأت مصر محطة كبير للطاقة الشمسية في أسوان، وهناك توسعات كبيرة في طاقة الرياح.

واسترسل: "هناك خطوات اخرى في قطاع الزراعة وبدأت خطوات فعلية في هذا المجال على أرض مصر"، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع الحكومة المصرية في مساري تخفيف الحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية في ملف حماية الدلتا من ارتفاع منسوب البحر.

