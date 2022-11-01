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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم الملايين من جماهيره .. معلومة في مفاجأة الأهلي الكبرى

النادي الأهلي
النادي الأهلي

حالة من الفرحة والارتياح، داخل جدران النادي الأهلي، عقب التتويج بكأس السوبر المصري على حساب نظيره الزمالك، واستعادة الثقة المفقودة، بعد خسارة الفريق 3 بطولات متتالية في خلال الأشهر الماضية.

وظهر الأهلي بحالة سيئة في الموسم الماضي، حيث خسر الفريق نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في شهر مايو الماضي، ثم خسر لقب كأس مصر أمام الزمالك في شهر يوليو، وأنهى بطولة الدوري في المركز الثالث.

سبب اجتماع الأهلي الطارئ مع كولر عقب مباراة الداخلية

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

فرحة الأهلي بالتتويج بكأس السوبر المصري لم تكن عادية لأنها جاءت بعد فترة عصيبة وحالة فقدان ثقة، كما أنه أو بطولة للمدير الفني السويسري مارسيل كولر مع المارد الأحمر.

تتويج الأهلي بالسوبر

 

وتتوالى الأفرح داخل النادي الأهلي، حيث أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء يجهز مفاجأة كبيرة للجمهور خلال الساعات القليلة القادمة.

 وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج “ملك وكتابة” المذاع عبر قناة النادي الأهلي، أن النادي خلال ساعات سوف يعلن عن المفاجأة التي يحلم بها ملايين الأهلاوية.

ولم يكشف القيعي عن أي تفاصيل حول المفاجأة الكبرى التي سيعلن عنها النادي الأهلي لجماهيره، لكن أحمد حسن، قائد منتخب مصر سرب تفاصيل المفاجأة، عقب حديث القيعي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" الأهلي سيعلن خلال الفترة المقبلة عن تطورات كبيرة في ملف (حلم الاستاد)".

 

تشييد استاد الأهلي، هو حلم تتمناه جماهير النادي الأهلي منذ سنوات طويلة، وتم فتح الملف من قبل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال الفترة الماضية.

ملعب السلام يحتضن مباريات النادي الأهلي:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم جميع مبارياته على ملعب “ الأهلي وي السلام”، وهو الملعب الرسمي للنادي الأهلي، لحين تحقيق حلم الملايين ببناء استاد خاص بالقعلة الحمراء.

الأهلي ليس النادي المصري الوحيد الذي يخطط لبناء استاد في الفترة الحالية، نادي الزمالك أعلن خلال الفترة الماضية بدء التخطيط لإنشاء استاد الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

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