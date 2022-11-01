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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عبود تشارك في مهرجان البحر الأحمر بفيلم Rebel

صدى البلد

تشارك الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبّود بدورها في فيلم الإثارة والأكشن Rebel في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بعد عرض الفيلم عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75، وهو من إخراج عادل العربي وبلال فلاح، وهما مخرجان بلجيكيان من أصول مغربية.


تدور أحداث فيلم Rebel في إطار من التشويق والأكشن، حول كمال الذي يقرر أن يغادر بلجيكا لمساعدة ضحايا الحرب في سوريا. ولكن مع وصوله يُجبر على الانضمام إلى ميليشيات داعش، ويبقى عالقًا هناك. بينما يبقى شقيقه الأصغر نسيم في بلجيكا، ويصبح فريسةً سهلة للتجنيد من المتطرفين، الذين يعدونه بلمّ شمله مع شقيقه، في الوقت الذي تكافح والدتهم ليلى لحماية نجليْها من حافّة الموت. وتشارك تارا عبود في بطولة الفيلم مع أبو بكر بن سايحي، أمير العربي، لبنى أزابال، ويونس بواب.


يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات وتعميق الآفاق. لذا فإنه ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل منصّة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتقام الدورة الثانية من المهرجان تحت شعار "السينما حياة" في الفترة ما بين 1 إلى 10 ديسمبر المقبل.

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تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب  التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in  للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.


وقد تصدر اسم تارا عبّود العديد من الصحف العالمية إشادة بدورها في فيلم أميرة (2021) للمخرج محمد دياب، والذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 78، ووصفتها صحيفة Italy 24 News بـ"زندايا الشرق الأوسط"، نسبة إلى النجمة الأميركية زندايا ماري كولمان، كما أشاد بأدائها موقع Moving Image Middle East الإنجليزي ليكتب "تجسيد متقن وأداء مؤثر، إذ أجادت الممثلة الصاعدة تارا عبود تجسيد دور أميرة". وقد حصد الفيلم 3 جوائز بالمهرجان، وشارك بعدها في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة في دورته الخامسة.


ومؤخراً انضمت تارا عبّود إلى طاقم عمل مسلسل Culprits الذي تنتجه Disney+ UK ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، بطولة إيدي إيزارد، كيربي هويل بابتيست، كامل الباشا، كيفين فيدال ونيد دينيهي، جيما أرتيرتون ونيامه ألجار.


وفي الدرما التلفزيونية شاركت تارا في بطولة مسلسل عبور أمام صبا مبارك، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى المنطقة العربية في موسم رمضان 2019، وتدور أحداثه حول معاناة اللاجئين ومعاملاتهم اليومية، من خلال قصص لعدد من اللاجئين مع المتطوعين والعاملين في مخيم (مريجب الفهود) من مختلف الجنسيات، والجانب الإنساني في مثل هذه المخيمات.

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