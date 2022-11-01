ليس حرام شرعا.. أزهري: عدم العدل بين الزوجات في المشاعر غير مستحب

رد الداعية الإسلامي أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال عن المشاعر بين الزوج والزوجة الثانية، مشيرا إلى أن عدم العدل بين الزوجات في المشاعر غير مستحب ولكنه ليس حرام شرعًا.



وأضاف أسامة قابيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القلب والمشاعر وسلوكيات الإنسان بأيد ربنا، والدوافع واللي حول الإنسان يؤثر في السلوك.

مودة ورحمة



وتابع الداعية الإسلامي أسامة قابيل، أن :"ربنا قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة، المودة عند الشباب والرحمة عند الكبر".

