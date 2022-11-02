عاجل
صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات القمة العربية بالجزائر حدث ليلاً|الجيش الكوري الجنوبي يرد على صواريخ بيونج يانج.. ونتنياهو يقترب من العودة لرئاسة إسرائيل.. وكواليس جديدة في أزمة غياب إمام عاشور عن الزمالك فتاة تروي تفاصيل مشاركتها بقمة المناخ 2011.. وتؤكد أهمية COP27 بشرم الشيخ الست المستحية.. شجرة الأسرار بمحمية سالوجا وغزال في أسوان.. تعرف عليها صحف الإمارات: كوريا الشمالية تطلق أكثر من 10 صواريخ والجارة الجنوبية ترد.. تحالف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست بإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اختصاصات المجلس التنسيقي للشئون الصحية بالجامعات وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  تشكيل واختصاصات المجلس التنسيقى للشئون الصحية بالجامعات وذلك وفقا لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية،  الذي نص على أن "ينشأ بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية، يشكل برئاسة عميد كلية الطب، يضم في عضويته عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعات، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.


ويتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة، علاجيًا وتدريبيًا وتعليميًا وبحثيًا.

ويكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل المجلس.

الجدير بالذكر أن القانون عرف المستشفيات الجامعية على أنها هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية.

وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى "مستشفى" أو "مركز" أو "وحدة طبية".

وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا، وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءًا من كلية الطب وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون.

الموازنة العامة للدولة المستشفيات الجامعية المستشفيات الموازنة العامة اللائحة التنفيذية الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

ترشيحاتنا

قمة لم الشمل.. الرئيس الجزائري: العرب لديهم قوة وإمكانيات كبرى تؤثر في المشهد العالمي

قرار عاجل من الصين يهدد أكبر مصانع iPhone

بعد غيابه عن القمة العربية.. ملك المغرب يدعو رئيس الجزائر للحوار بالرباط

جلسة تشاورية مغلقة ومشروعات قرارات.. القمة العربية تستأنف أعمالها اليوم

الأهلي والزمالك الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

بزيادة 2000 جنيه للطن.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء 2-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ