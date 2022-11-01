وزيرة الهجرة: إنشاء قاعدة بيانات لـ 12 مليون مصري في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه جار العمل عل تفعيل التواصل مع الجاليات المصرية بشتى الآليات، ومحاولة للتقارب مع مجموعات المصريين العظيمة بالخارج والذين يقدر عددهم من 10 إلى 12 مليون مصري.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”: نعمل على أن يكون هناك قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك قاعدة بينات للمصنعين المصريين بالخارج، وأيضا الطلاب والعلماء وغيرهم.

وتابعت وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه طوال الوقت المصريين بالخارج يقومون بضمها في مجموعات على السوشيال ميديا، مما يعطي مزيد من المعلومات والتواصل بشكل مباشر معهم.

أولى المبادرات

وأشارت سها جندي إلى أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، وهي أولى المبادرات التي أطلقتها، وتتواصل من خلالها مع الجاليات المصرية، حول العالم.