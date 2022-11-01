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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: إنشاء قاعدة بيانات لـ 12 مليون مصري في الخارج

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه جار العمل عل تفعيل التواصل مع الجاليات المصرية بشتى الآليات، ومحاولة للتقارب مع مجموعات المصريين العظيمة بالخارج والذين يقدر عددهم من 10 إلى 12 مليون مصري.

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سها جندي للنواب: التواصل ودعم المصريين بالخارج يتصدر أولوياتنا

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”: نعمل على أن يكون هناك قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك قاعدة بينات للمصنعين المصريين بالخارج، وأيضا الطلاب والعلماء وغيرهم.

 

وتابعت وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه طوال الوقت المصريين بالخارج يقومون بضمها في مجموعات على السوشيال ميديا، مما يعطي مزيد من المعلومات والتواصل بشكل مباشر معهم.

 

 أولى المبادرات

وأشارت سها جندي إلى أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، وهي أولى المبادرات التي أطلقتها، وتتواصل من خلالها مع الجاليات المصرية، حول العالم.

 

وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي الجاليات المصرية السوشيال ميديا مصر

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