وزيرة الهجرة: نتواصل بشكل دائم مع الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا.. فيديو

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أننا قدمنا تيسيرات عديدة للطلاب من ابنائنا الدارسين بالخارج وأصبح لدينا مدارس مصرية.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن كثير من المصريين بالخارج يرغبون في دخول الجامعات المصرية، مؤكدة أنه يتم التنسيق والتعاون مع وزيرة التعليم العالي.



وتابعت وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه نحن على تواصل مباشر بين ابنائنا الطلاب في روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الولة المصرية كان لها السبق في نقل معظم الطلاب الموجودين في أماكن الحرب بروسيا وأوكرانيا إلى مصر.

تتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأشارت سها جندي إلى أن هناك أليات لهؤلاء الطلاب لدمجهم في الجامعات المصرية، سواء الجامعات الأهلية والخاصة، على الرغم من عدم وجود مستندات الخاصة بالجامعة، ولكن على الرغم من ذلك هناك تتنسيق مع وزارة التعليم العالي.