الهاني سليمان: سموحة قدم مباراة جيدة ولم يكن هناك توفيق

كشف الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أسباب عدم تحقيق الفريق للفوز عقب مرور أول 3 جولات في الدوري الممتاز .

وتعادل سموحة سلبيا مع حرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال الهاني سليمان عبر أون تايم سبورتس: "الفريق قدم مباراة جيدة ولم يكن هناك توفيق، وسنحاول ونجتهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية الفترة المقبلة، واجهنا فريق لديه دوافع بعدما خسر أول مباراتين ، وصلنا لمرمى فريق كان يدافع بشكل جيد وهذا أمر جيد، والقادم سيكون أفضل".

وتابع "أول مباراة لعبنا ضد الزمالك ثم البنك الأهلي وهو فريق قوي، الجدول لم يساعدنا ولم نخسر ونحصد نقاطا والفوز سيفرق مع اللاعبين والأهم ألا نخسر لكن نحقق نقطة التعادل ، المكسب سيأتي مع الوقت، وسنحاول اللعب على الفوز وإذا لم يحدث ذلك سنحاول ألا نخسر"

وأتم "التصدي الأول والأخير في اللقاء جاء بتوفيق من الله".