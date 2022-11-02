عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

الجلطات
الجلطات

يمكن أن تسبب جلطات الدم مشاكل صحية خطيرة ، تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية . في حين أن الأدوية المضادة التخثر يمكنها إذابة الجلطات الضارة ، يمكن أن يساعد الثوم أيضًا في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة الأمعاء ، وذلك لغناه  بالعديد من الفوائد الصحية.

وفقا لموقع express يؤدي  الثوم إلى انخفاض كبير في تراكم الصفائح الدموية ويقلل الثوم من خطر الإصابة بجلطات دموية ضارة  لغناه بمركبات  ajoene النباتية التي تحتوي على الكبريت .

أمراض القلب والأوعية الدموية 

وفقا لموقع هيلث يعد الثوم  مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، بسبب خصائصه التي تخفض الكوليسترول وخصائصه المضادة للتخثر ففي حين أن الثوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجلطات دموية ضارة ، حذر الدكتور لي من أن بعض الناس من تجنبه فلا ينبغي أن يؤخذ الثوم من قبل أي شخص لديه سيولة الدم أو مع زيادة النزيف.

"بما أن الثوم يمكن أن يزيد من خطر النزيف ويتداخل مع ضغط الدم ، يجب التوقف عن تناوله قبل الجراحة بأسبوعين.

النوبات القلبية السكتات الدماغية إذابة الجلطات الضارة الصفائح الدموية الإصابة بجلطات دموية امراض القلب الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

موضوعات متعلقة

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتخذ قرارات بحكمة

برج العذراء.. حظك اليوم | العذراء 2 نوفمبر 2022: لن تكون أجواء المنزل جيدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ..أحذر تجاهل مشاكل صحتك

الحق نفسك.. علامات خفية تعنى إصابتك بانسداد الشرايين

والدتها توفت .. موقف مؤثر لـ الشيف الراحل أسامة السيد مع فتاة بعد زواجها

هونوا على ولادكم.. مدرس شهير يثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب الطفلة يارا

موته صدم الجميع.. آخر ما كتبه الشيف أسامة السيد على فيس بوك

ترشيحاتنا

كولر الأبرز.. غياب 12 لاعبا عن الأهلي أمام الداخلية

تصعيد خطير.. الجيش الكوري الجنوبي يرد على صواريخ بيونج يانج

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

تحذير من هجوم إيراني وشيك بالمنطقة.. وحالة تأهب قصوى في السعودية وأمريكا

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

اللبن والكرفس أبرزها.. مشروبات للرجال تعزز القدرة الجنسية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ