يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

يمكن أن تسبب جلطات الدم مشاكل صحية خطيرة ، تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية . في حين أن الأدوية المضادة التخثر يمكنها إذابة الجلطات الضارة ، يمكن أن يساعد الثوم أيضًا في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة الأمعاء ، وذلك لغناه بالعديد من الفوائد الصحية.

وفقا لموقع express يؤدي الثوم إلى انخفاض كبير في تراكم الصفائح الدموية ويقلل الثوم من خطر الإصابة بجلطات دموية ضارة لغناه بمركبات ajoene النباتية التي تحتوي على الكبريت .

أمراض القلب والأوعية الدموية

وفقا لموقع هيلث يعد الثوم مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، بسبب خصائصه التي تخفض الكوليسترول وخصائصه المضادة للتخثر ففي حين أن الثوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجلطات دموية ضارة ، حذر الدكتور لي من أن بعض الناس من تجنبه فلا ينبغي أن يؤخذ الثوم من قبل أي شخص لديه سيولة الدم أو مع زيادة النزيف.

"بما أن الثوم يمكن أن يزيد من خطر النزيف ويتداخل مع ضغط الدم ، يجب التوقف عن تناوله قبل الجراحة بأسبوعين.