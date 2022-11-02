اليوم.. فصل التيار الكهربائي بعدد من قرى مراكز كفر الشيخ للصيانة الدورية

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكز ومطوبس وقلين وبيلا وكفر الشيخ والرياض والحامول وسيدي سالم ، لأعمال الصيانة، اليوم الأربعاء، الموافق 2 من نوفمبر الجاري، من الساعة الثامنة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد.



سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو الجدايل بقلين، و تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي، قرية ميت الديبة وتوابعها، وقطع التيار الكهربائي عن خروج شباس الشهداء 11 بدسوق، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي محطة رفع كوم البكاتوش، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الغنايمة وأبو غنيمة وخروج منشية عباس بسيدي سالم، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي أبو حجازي، وسعد ابو دسوقي، وقرية أبو غنيمة وتوابعها،وجزؤ من منشية عباس، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن الكفر الشرقي و الأبعادية بالحامول، و تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية الكفر الشرقي وتوابعها، و الأبعادية وتوابعها.



كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي سنديون بفوه، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية سنديون وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الكفر الشرقي بالحامول، و تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية الكفر الشرقي وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات السعادة القني والساحل ومعدية رشيد، بمطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، لتغيير الموصلات وزرع أعمدة وتغيير وصلات، وتتأثر بعملية الفصل كوم دميس وتوابعها والجاهل توابعها، وقومسيون شرق وغرب، والقني وتوابعها، ومعدية رشيد، والنجارين.



كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي روينه والمنشة بمركز كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية روينة وتوابعها، والمنشة الغربية والشرقية وتوابعهما ومحطة مياه الشرب، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الرياض 4 والرملي بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قروى العباسية والقرى التابعة لها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول 3 مدينة بيلا ولا تتأثر أي مناطق بعملية الفصل، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الورشة بالبرلس، وتتأثر بعملية الفصل سيدي غانم ، السنترال.